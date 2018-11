Chico Anysio tem quadro clínico estável, diz hospital O comediante Chico Anysio permanece internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo o boletim médico divulgado hoje pelo hospital, o comediante ainda necessita de ajuda para respirar. O quadro clínico permanece estável, dentro de sua gravidade, mas não há previsão de alta. O boletim médico informa ainda que Anysio já interage com familiares.