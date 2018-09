Chico Anysio tem quadro de saúde estável O comediante Chico Anysio permanece internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo o boletim médico divulgado hoje, o quadro respiratório do comediante apresenta boa evolução e ele já quase não precisa da ajuda de aparelhos para respirar.