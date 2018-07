Chico Anysio tem quadro de saúde estável

Após visita realizada hoje pela equipe médica que atende Chico, ficou constatado que o quadro clínico do paciente é estável. Aos poucos a sedação está diminuindo para iniciar a retirada do respirador. O humorista ainda respira com a ajuda de aparelhos e seu estado clínico inspira cuidados. Ainda não há previsão de alta.

Chico Anysio foi internado na unidade no dia 22 de dezembro do ano passado, com febre, causada por uma pneumonia. A pneumonia já está controlada.