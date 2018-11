Chico Anysio termina sessões de diálise

SÃO PAULO - O estado de saúde de Francisco Anysio Paula Filho, o Chico Anysio, de 80 anos, continua grave, segundo informações do boletim do Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, onde ele permanece internado no CTI. Nesta sexta-feira, 3, foram suspensas as sessões de diálise.

O médico Luiz Alfredo Lamy, depois de visita na manhã de hoje, destaca que o estado clínico do humorista é grave e inspira cuidados. A medicação que está controlando a pressão arterial está sendo reduzida e continua o processo de retirada progressiva do respirador.

Ele não necessita da ajuda dos aparelhos por algumas horas ao longo do dia e segue apresentando discreta melhora na função renal. Ainda não há previsão de alta. O ator está internado desde 22 de dezembro, quando foi diagnosticado com pneumonia.