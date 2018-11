Chico Anysio volta a respirar com a ajuda de aparelhos

O humorista Chico Anysio voltou a respirar com a ajuda de aparelhos, segundo informou boletim divulgado pelo Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com o comunicado, o comediante precisou passar por nova broncoscopia (endoscopia nos pulmões) durante a madrugada de hoje. Ele permanece no Centro de Terapia Intensiva (CTI). Ontem, Chico havia apresentado melhora e já respirava praticamente sem a ajuda mecânica.

Chico Anysio foi hospitalizado no dia 2 de dezembro, com quadro de falta de ar. Os médicos detectaram uma obstrução da artéria coronária e o humorista foi submetido a uma angioplastia. No pós-operatório, ele teve um tamponamento cardíaco, que acontece quando o sangue se acumula entre as membranas que envolvem o coração (pericárdio). Não há previsão de alta.

Chico e Amigos. No domingo, 2, depois do Fantástico, a TV Globo exibe o especial de fim de ano Chico e Amigos. O programa, gravado antes da internação do humorista, trará alguns dos personagens antológicos de Chico Anysio como participantes de um reality show parecido com o Big Brother. Milton Gonçalves fará as vezes de apresentador do reality, do qual também participam ex-BBBs - dessa vez, confinados na ficção. O humorista interpreta, ainda, alguns personagens em esquetes.