Chico Anysio volta a ser internado, no Rio O humorista Chico Anysio voltou a ser internado no Hospital Samaritano, no Rio. Ele teve febre alta na quarta-feira, e os médicos diagnosticaram infecção urinária causada por fungos. Ele está hospitalizado desde então, para receber antibiótico intravenoso. Anysio está lúcido e demonstra ansiedade para deixar o hospital.