Chico Buarque cita Criolo em novo show em SP Em uma hora e meia, o cantor Chico Buarque conquistou a plateia na estreia de seu novo show em São Paulo, ontem, no HSBC Brasil. Com canções sobretudo do seu último CD, chamado Chico, a apresentação teve como destaques as músicas Tipo um Baião, Bastidores e Essa Pequena. Na canção Cálice, ele usou os versos do rapper Criolo e teve um dos pontos altos da noite. A apresentação de ontem deu inicio a série de 22 shows que o cantor fará até o dia 8 de abril.