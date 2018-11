'Chico Xavier': visto por 1,3 milhão

Cerca de 1,3 milhão de pessoas foram ao cinema assistir ao filme Chico Xavier, de Daniel Filho, em dez dias de exibição. A produção bateu o recorde de maior abertura de um filme nacional nos últimos 20 anos, superando o fenômeno Se Eu Fosse Você 2, do mesmo diretor, que teve 586 mil pessoas no fim de semana de estreia. O lançamento do longa-metragem, protagonizado por Nelson Xavier, ocorreu no dia 2, centenário de nascimento do médium. A cinebiografia foi inspirada no livro As Vidas de Chico Xavier (2003), do jornalista Marcel Souto Maior.