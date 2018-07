Chifres de rinocerontes avaliados em US$5,2 mi são roubados na África do Sul Estoques de chifres de rinocerontes avaliados em mais de 5,2 milhões de dólares foram roubados de uma reserva natural sul-africana, afirmou a agência de turismo afetada nesta terça-feira, no primeiro roubo do tipo já registrado.