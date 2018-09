Chile cancela vôos por causa de cinzas de vulcão

Vários vôos de pequenos aeroportos no Chile foram cancelados por causa do excesso de cinzas no céu produzidas pelo vulcão Chaiten, que já está em erupção há quase um mês. De acordo com as autoridades chilenas, é perigoso voar no céu cheio de cinzas, porque elas podem obstruir os motores do avião. O Chaiten entrou em erupção no dia 2 de maio, pela primeira vez em milhares de anos, expelindo cinzas, gás e lava. Milhares de pessoas que viviam na região do vulcão foram transferidas para outras áreas, já que o Chaiten pode permanecer em erupção em menor escala durante meses ou até anos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.