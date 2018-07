Chile controla parte do fogo na Patagônia

O ministro do Interior, Rodrigo Hinzpeter, afirmou ontem que as condições climáticas da região não estavam tão favoráveis quanto as de sábado, quando uma chuva intermitente diminuiu significativamente a velocidade dos ventos.

Mas, ainda sim, as condições permitem a continuidade do trabalho de cerca de 550 trabalhadores de resgate e de cinco helicópteros que jogam água sobre as chamas. Vários voluntários também trabalham na operação.

Segundo o ministro, a situação permanece "delicada, perigosa e complexa". No entanto, ele acrescentou que o trabalho de resgate realizado "começa a dar pequenos frutos".

Hinzpeter afirmou ainda que no sábado foram construídos corta-fogo ou áreas livres de vegetação em torno dos três focos de incêndio. De acordo com ele, mais corta-fogo devem ser cavados nos outros três setores que ainda são afetados pelas chamas.

O desastre ecológico começou na tarde de terça-feira, em meio a ventos fortes que dificultaram a chegada dos brigadistas da Corporação Nacional Florestal (Conaf) e impediram o sobrevoo dos helicópteros nos primeiros dias. Além disso, o foco original do fogo foi em uma área de trilhas para caminhadas de difícil acesso.

Responsabilidade. O parque Torres del Paine está localizado a 3.100 quilômetros ao sul de Santiago, na Patagônia chilena, e recebe anualmente cerca de 150 mil turistas, 75% deles estrangeiros. A área tem 181 mil hectares.

O único detido por suposta responsabilidade pelo início do incêndio é o israelense Rotem Singer, de 23 anos, que queimou um pedaço de papel higiênico após usá-lo e não havia apagado o fogo completamente.

Singer se apresentou anteontem a um tribunal de Puerto Natales, cidade próxima ao parque, onde foi acusado pelo promotor Ivan Vidal por incêndio por negligência. Se condenado, a sentença pode variar entre 41 a 60 dias de prisão, além da aplicação de uma multa.

Após a audiência no sábado, Singer foi libertado sob fiança. No entanto, ele está proibido de sair da região sul do Chile e deixar o país. O jovem nega a responsabilidade pelo incêndio.

O ministro do Interior, Rodrigo Hinzpeter, desmentiu as declarações de um amigo de Singer, que culpou o governo pela demora de 12 horas para começar a atuar no incêndio. O ministro disse apenas que 2h45 após o começo do fogo foi declarado o alerta vermelho, que significa estado máximo de perigo. / AP