Chile diz que Rússia se reuniu com embaixadas da América Latina sobre importações O governo russo se reuniu com várias embaixadas da América Latina na quarta-feira para discutir a possibilidade de buscar mais fornecedores de alimentos, depois que impôs uma proibição a muitos produtos principalmente dos Estados Unidos e da União Europeia, disse o chefe do órgão comercial do Chile nesta quinta-feira.