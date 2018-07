Chile: encontrado corpo de brasileiro que caiu de vulcão A associação de guias do vulcão chileno Villarrica e funcionários da Corporação Nacional Florestal do Chile encontraram na manhã deste sábado, às 11h15, o corpo do brasileiro Felipe dos Santos, de 28 anos, que estava desaparecido desde a última quinta-feira. A informação foi confirmada pelo conselheiro do consulado brasileiro em Santiago, Silas Leite, à Agência Estado.