Chile evacua área afetada por erupção de vulcão

Autoridades do sul do Chile determinaram a evacuação total da área em torno do vulcão Chaitén e colocaram a região em alerta máximo. Depois de pelo menos 450 anos adormecido, o vulcão entrou em atividade na última sexta-feira, expelindo cinzas e gases e tomando de surpresa os moradores da região e as autoridades. Mais de 4 mil pessoas já foram retiradas da cidade de Chaitén, que fica a apenas 10 quilômetros do vulcão, na região da Patagônia. Na segunda-feira, a presidente do Chile, Michelle Bachelet, supervisionou a evacuação voluntária de Futaleufú, cidade de cerca de 1,8 mil habitantes localizada a aproximadamente 80 quilômetros do vulcão. "A evacuação é necessária devido aos altos índices de contaminação", disse Bachelet. A presidente, que no dia anterior havia visitado a cidade de Chaitén, viajou à região acompanhada dos ministros de Obras Públicas, Defesa, Agricultura, Saúde e Educação. Restam na área apenas alguns poucos moradores, equipes de emergência e jornalistas. Alguns moradores de Chaitén cruzaram a fronteira com a Argentina. Outros foram levados para a ilha de Chiloé e para a cidade de Puerto Montt, no sul do Chile. Argentina A incessante chuva de cinzas lançada pelo Chaitén provocou a contaminação do ar e da água em um raio de vários quilômetros ao redor do vulcão. As cinzas do vulcão também afetaram cidades na província de Chubut, na Argentina, onde foram fechadas escolas, aeroportos e algumas estradas. O governador da província argentina, Mario das Neves, anunciou o envio de 12 mil litros de água mineral e de caminhões-tanque com água potável para as cidades atingidas pelas cinzas. As autoridades chilenas acreditam que, apesar da evacuação, os efeitos da atividade do vulcão serão sentidos na pecuária e na agricultura da região. "Não sabemos o que vai acontecer com o vulcão. Não sabemos se pode continuar lançando cinza, não sabemos se pode aparecer lava", disse Bachelet. O ministro do Interior chileno, Edmundo Pérez Yoma, disse que "não existe um registro histórico sobre este vulcão e, por isso, não é possível saber se a emissão de cinzas vai se manter por semanas ou meses". O Chile tem a segunda maior e mais ativa cadeia vulcânica do mundo, atrás apenas da Indonésia. Calcula-se que 500 dos cerca de 2 mil vulcões chilenos sejam potencialmente ativos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.