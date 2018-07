Chile mostra preparo superior ao do Haiti

País com o maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da América do Sul e localizado em uma das regiões com mais abalos sísmicos do planeta, o Chile - ao contrário do Haiti - tem população e construções preparadas para os tremores. Os serviços de emergência também são bem coordenados para dar resposta a esse tipo de evento. Por isso, o terremoto de ontem, apesar de ser o 6º pior já registrado no mundo, provocou um número relativamente pequeno de mortes.

Em magnitude, o terremoto de janeiro do Haiti foi cerca de cem vezes mais fraco que o chileno, mas o número de mortos foi 1.700 vezes maior. O Haiti é o país com menor IDH da América Latina e sua população já enfrentava problemas de moradia e escassez de alimentos antes do sismo. A pobreza, a falta de estrutura e o despreparo de população e autoridades ampliaram o impacto da tragédia.

"No Chile as construções são adaptadas para resistir, as pessoas aprendem como proceder e se dirigem para os lugares mais seguros", afirmou Célia Fernandes, do Departamento de Geofísica da Universidade de São Paulo. "Não se consegue evitar totalmente os danos de um tremor tão forte, mas eles são minimizados."

Enquanto a maioria das construções do Haiti ruiu, os prédios mais modernos do Chile permaneceram em pé. A população haitiana não sabia como se proteger durante o tremor, mas a chilena foi para a rua, evitando soterramentos.

No Haiti, muitos sobreviventes não conseguiam assistência médica, e saquearam lojas para conseguir água e alimentos. Governo, polícia e Exército não foram capazes de manter a ordem. À procura de mantimentos, os chilenos organizaram filas nas portas de mercados fechados.

A alta concentração demográfica de Porto Príncipe também contribuiu para aumentar o número de mortes. O epicentro do tremor foi a 25 km da capital haitiana, onde moravam 2,5 milhões de pessoas, metade da população do país. Em Concepción, a 90km do centro do sismo de ontem, moram apenas 225 mil pessoas.

Outro fator que precisa ser levado em consideração é a profundidade do epicentro do tremor; quanto mais próximo à superfície, maior é a sensação do abalo. No Haiti, a profundidade foi de 10 km; no sismo de ontem, estima-se que tenha sido a 35 km de profundidade.