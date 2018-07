Chile reclama de termos de denúncia peruana

A nota chilena também critica o tom adotado pelo Peru no próprio dossiê enviado por Lima a Santiago com as supostas provas do caso, mas não especifica quais trechos do documento confidencial provocaram a reação.

Os termos usados pelo Peru "não condizem com o espírito construtivo que deve presidir a relação bilateral", disse a chancelaria chilena num comunicado divulgado ontem.

No documento, o Chile também acusa o recebimento do dossiê de 380 páginas e diz que "fará um cuidadoso estudo cujos resultados serão comunicados ao Peru assim que o trabalho esteja concluído".

TENSÃO

A denúncia de espionagem foi feita no dia 12, depois que a imprensa de Lima noticiou a prisão do suboficial da Força Aérea peruana Víctor Ariza, acusado de passar a agentes chilenos informações secretas sobre planos e capacidades militares peruanas.

Na semana passada, Lima enviou à chancelaria chilena supostas provas do episódio. Os detalhes contidos no dossiê teriam sido fornecidos pelo próprio militar peruano que, desde então, está detido numa prisão de segurança máxima, em Lima. O governo peruano diz ainda que outras seis pessoas, que estão sendo procuradas, podem estar envolvidas no caso.

O aumento da tensão entre chilenos e peruanos ocorre no momento em que ambos os países disputam na Corte Internacional de Justiça, em Haia, uma faixa de 35 mil km² no Oceano Pacífico.

O Peru reivindica a revisão da linha que estabelece o limite marítimo entre os dois países e reclama publicamente do aumento dos gastos militares chilenos, um dos mais altos da região.