Chilena LAN não tem data para retomar voos com Dreamliner--fonte

Reguladores ao redor do mundo, no mês passado, se uniram aos Estados Unidos na decisão de proibir os voos com o avião da Boeing após uma série de problemas relacionados com a bateria do 787.

"Estamos aguardando a aprovação da FAA (Administração Federal de Aviação, dos Estados Unidos) e que a Boeing confirme esta aprovação. Portanto, não há data para retomar as operações", disse a fonte.

O jornal chileno Diario Financiero informou nesta terça-feira que a LAN voltaria a usar o Dreamliner na rota Santiago-Lima-Los Angeles em 30 de junho.

A LAN, que no ano passado se uniu à brasileira TAM para formar a LATAM Airlines Group, não comentou sobre os problemas de bateria do Dreamliner.