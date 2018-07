Chilenos devolvem produtos saqueados

SANTIAGO

Já foram recuperados US$ 2 milhões em produtos saqueados na cidade chilena de Concepción e em localidades vizinhas após o terremoto de 8,8 graus na escala Richter que devastou o centro-sul do Chile no dia 27.

O anúncio foi feito ontem pela presidente chilena, Michelle Bachelet, durante uma visita ao local onde estão sendo armazenados esses objetos - como DVDs, televisões de tela plana, máquinas de lavar roupa e móveis.

Parte desses produtos foi entregue pela população após ameaças das forças de segurança de identificar e responsabilizar os saqueadores. Os habitantes da região de Palomares, por exemplo, entregaram voluntariamente móveis e eletrodomésticos após serem advertidos por megafones que, caso contrário, seriam feitas buscas de casa em casa.

Outra parcela dos produtos saqueados foi recuperada em operações policiais. De acordo com o general Eliecer Solar, chefe dos carabineros da região, foram necessários 35 caminhões para carregar os produtos encontrados pelas forças de segurança numa operação na qual 16 pessoas foram detidas.

Fontes ligadas à Justiça informaram ainda que 100 pessoas estão sob prisão preventiva acusadas de saques.

Em Concepción, Bachelet insistiu que "todo o rigor da lei" será aplicado aos saqueadores. "Os saques estão relacionados a uma deterioração moral profunda, de gente que até mesmo tentou lucrar com a dor do povo", afirmou.

Segundo a presidente chilena, também serão punidos os comerciantes que especularem com os preços dos produtos de primeira necessidade nas regiões mais afetadas pelo terremoto.

RELUTÂNCIA

O governo chileno vem sendo criticado por ter hesitado em enviar o Exército para as áreas devastadas pelo tremor e o tsunami no dia 27. Segundo os críticos, foi essa relutância que permitiu os saques e criou um grave problema de violência nessas áreas.

Segundo uma pesquisa do instituto Opina, publicada ontem pelo jornal El Mercúrio, de Santiago, 60,4% dos habitantes da capital chilena acham que a reação do governo ao terremoto foi "tardia e ineficiente".