Chimpanzé foge e ataca carro da polícia nos EUA

Um chimpanzé de 136 kg escapou do local onde era mantido e atacou um carro da polícia em Kansas City, nos Estados Unidos.

A polícia recebeu um chamado por volta do meio-dia da terça-feira sobre um macaco que teria escapado e estava a poucos quilômetros do zoológico da cidade.

Mas, segundo a polícia, o macaco era na verdade um animal de estimação chamado Sueko que escapou da casa onde vivia.

Os policiais envolvidos na operação de recaptura do chimpanzé não conseguiram acertar o animal com dardos tranquilizantes.

Câmeras mostraram Sueko empurrando uma lata de lixo na direção do carro de polícia, subindo no capô e golpeando a janela do lado do passageiro antes de fugir.

Em seguida, o dono de Sueko consegue levar o chimpanzé de volta para uma jaula.

A polícia de Kansas City afirmou que o dono do animal foi intimado por manter um animal perigoso dentro da área urbana.