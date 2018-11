Chimpanzés entendem o significado da morte

Os chimpanzés percebem a morte de modo muito similar aos humanos, afirmam cientistas britânicos em estudo publicado na revista Current Biology. Os pesquisadores observaram as atitudes de um grupo de animais diante da agonia e morte de uma fêmea em um parque na Escócia. "A consciência da morte é um desses fenômenos psicológicos atribuídos por muito tempo somente a humanos", afirmou James Anderson, da Universidad de Stirling. "Achamos várias semelhanças entre o comportamento dos chimpanzés e a reações dos humanos diante do desaparecimento de um ancião, mesmo que os chimpanzés não tenham crenças religiosas ou rituais funerários", completou. Os vídeos usados na pesquisa estão no site YouTube. / AFP e EFE