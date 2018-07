Cientistas que estudam a evolução do comportamento humano dizem ter descoberto que chimpanzés roubam frutas para atrair parceiras. O estudo indica que os machos invadem pomares às escondidas e colhem frutas como mamão papaya para dar às fêmeas. A pesquisa da Universidade de Stirling foi feita com uma pequena comunidade de chimpanzés em Guiné, no oeste da África. Cientistas avaliam que os chimpanzés usam as invasões de pomares como uma demonstração de poder para outros integrantes do seu grupo, especialmente o sexo oposto. O estudo também mostrou que os machos dividem os seus achados, principalmente com as fêmeas em idade reprodutiva. E os que dividem mais frutas com determinadas fêmeas recebem mais atenção afetiva do que os outros, inclusive o macho alpha. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.