China abate aves em consequência de nova gripe; ações de aéreas caem As autoridades chinesas abateram mais de 20.000 aves em um mercado de aves de Xangai nesta sexta-feira, diante do aumento do número de mortos por uma nova cepa da gripe aviária para seis e com a preocupação chegando ao exterior, o que provocou uma liquidação de ações de companhias aéreas na Europa e em Hong Kong.