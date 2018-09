China agradece ajuda internacional a vítimas de terremoto

O presidente da China, Hu Jintao, agradeceu neste domingo pela ajuda internacional que o país tem recebido para enfrentar os estragos provocados pelo terremoto que ocorreu nesta semana. "Eu expresso gratidão de coração aos governos estrangeiros e aos amigos internacionais", disse Hu, segundo a agência estatal de notícias Xinhua. Segundo as autoridades, a contribuição para as vítimas do terremoto superou a marca de US$ 860 milhões. O terremoto de 7,9 na escala Richter sacudiu o sudoeste da China na segunda-feira passada. Mais de 32 mil mortes já foram confirmadas e estima-se que o número possa atingir até 50 mil. Reatores nucleares Mais de 10,6 mil pessoas ainda estão soterradas, segundo autoridades da província de Sichuan, a mais atingida pelo terremoto. As autoridades disseram à agência estatal que os reatores nucleares próximos às áreas afetadas pelo terremoto não correm risco. Sichuan abriga cinco prédios com atividades nucleares nas proximidades do epicentro do terremoto. No sábado, a cidade de Beichuan, a mais atingida, teve de ser evacuada temporariamente devido a temores de enchente. Os trabalhos de resgate foram interrompidos no sábado, com equipes de segurança fugindo da cidade. Os temores sobre a possível enchente foram descartados e as equipes de resgate já retomaram os trabalhos na cidade. No sábado, o governo chinês divulgou mais números da catástrofe. Mais de 220 mil pessoas ficaram feridas, não só na província de Sichuan, mas também em Gansu, Shaanxi, Chongqing, Hubei, Henan e Guizhou. As equipes de resgate têm dito que as chances de se encontrar sobreviventes estão cada vez menores, pois já se passou quase uma semana desde o terremoto. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.