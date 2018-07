China aprova contratos de swap para minério de ferro e carvão, dizem fontes

A China é o maior consumidor global de minério de ferro e carvão.

O lançamento dos dois contratos de swap é o mais recente esforço do país para ganhar influência sobre a precificação destas commodities.

O movimento pode ameaçar os contratos de swaps com liquidação financeira negociados na bolsa de Cingapura <SGXL.SI> e pelo CME Group <CME.O>.

Os novos contratos serão precificados em iuan, com compensação na Shanghai Clearing House, disseram duas fontes da indústria familiarizados com o assunto.

"Os dois contratos serão lançados em breve e ambos ao mesmo tempo", disse uma das fontes, que pediu para não ser identificada porque não está autorizada a falar com a imprensa.

Representantes do banco central da China não foram encontrados para comentar.

O contrato de swap é um derivativo com liquidação financeira entre um vendedor e um comprador, com um preço fixado por um determinado período de tempo, que oferece garantia de preço para as duas partes.

(Por Coco Li e Fayen Wong)