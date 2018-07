China aumenta participação econômica na ilha A presença crescente da China em Cuba é percebida nas ruas de Havana: os novos ônibus entregues pelos chineses, os Yutong. A China já é o segundo maior parceiro comercial da ilha, superada apenas pela Venezuela. Hoje, o comércio bilateral é de US$ 2,2 bilhões, quatro vezes superior ao do Brasil com Cuba. Quando a crise apertou em meados do ano, foi a Pequim que Cuba pediu socorro. Recebeu créditos de US$ 600 milhões para permitir que a economia continuasse operando e os salários dos funcionários públicos fossem pagos.