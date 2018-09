China bloqueia acordo do G20 sobre indicadores, diz fonte

Ela disse que os representantes esboçaram uma lista de dois conjuntos de indicadores internos --dívida pública e déficits e da poupança privada-- e dois grupos de externos --conta corrente ou conta comercial, bem como níveis de reserva combinados com taxas de câmbio reais.

"A China está reticente no geral", disse a fonte, destacando que Pequim preferia incluir o saldo comercial ao invés da conta corrente. "E sua posição sobre as reservas e as taxas de câmbio é bem conhecida", afirmou.

A oposição da China deixou os representantes do G20 com opções limitadas para sugerir no sábado: aceitar os quatro indicadores ou rejeitá-los; introduzir uma hierarquia em que alguns indicadores contam mais do que os outros ou usar um atraso de tempo para a sua introdução gradual, disse o funcionário.

"Não posso dizer a você o que acontecerá amanhã (sábado). Ninguém sabe", disse. "Ninguém está tentando empurrar a China para o canto."

(Reportagem de Daniel Flynn e Jean-Baptiste Vey)