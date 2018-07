China celebra revolução popular, mas sem o povo

Nem mesmo os que vivem no trajeto pelo qual a parada militar passará poderão sair à janela para ver o evento, segundo determinação transmitida pelo governo. A ordem para o dia 1º é que as janelas permaneçam fechadas e os moradores não apareçam nelas no período de 7 horas ao meio-dia.

Os hotéis que estão nas proximidades da praça tiveram todos os seus quartos "requisitados pelo Estado" no período entre hoje e sexta-feira, quando permanecerão fechados para o público. Já os hotéis que estão d no percurso da parada terão de esvaziar todos os quartos que dão para a avenida principal de Pequim. A praça e as atrações turísticas que estão ao seu redor, incluindo a Cidade Proibida, serão fechadas.

As medidas extremas fazem parte do plano de segurança para a cerimônia. A manutenção da ordem ficará a cargo de 200 mil policiais e 1 milhão de vigilantes voluntários. O aeroporto de Pequim será fechado durante a parada militar e os 180 voos previstos para a manhã de quinta-feira serão cancelados.