China confirma 1º caso de gripe aviária em 18 meses

A China confirmou o primeiro caso de gripe aviária no país em 18 meses, na cidade de Shenzhen, no sul do país.

Um homem de 39 anos, que foi internado com sintomas de pneumonia, passou por exames que revelaram a presença do vírus H5N1.

Segundo o Ministério da Saúde da China, o paciente não esteve em contato com aves, nem viajou recentemente. Seu estado é grave.

O Ministério da Agricultura chinês alertou no mês passado que o vírus da gripe aviária parece estar presente em grande parte dos mercados de aves do país, especialmente no sul.

Na semana passada, uma galinha morta devido à doença fez com que autoridades em Hong Kong emitissem um alerta.

Cerca de 17 mil aves foram abatidas e a importação e venda de galinhas vivas foi proibida por três semanas depois que a carcaça da ave, cuja origem não foi divulgada, foi encontrada em um mercado.

Vírus nos mercados

O último caso da doença em Hong Kong foi registrado em novembro de 2010, quando uma mulher de 59 anos ficou em quarentena após contrair o vírus, mas sobreviveu.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a gripe aviária matou 331 pessoas desde 2003.

O vírus foi eliminado da maior parte dos 63 países atingidos no auge do surto de 2006, mas continua endêmico em Bangladesh, Egito, Índia, Indonésia, Vietnã e China.

Pesquisa científica

Recentemente, a OMS expressou preocupação sobre a maneira como pesquisas científicas sobre o vírus H5N1 estão sendo conduzidas.

A Organização diz que este tipo de trabalho envolve grandes riscos.

Cientistas na Holanda e nos Estados Unidos afirmaram na semana passada ter descoberto que o vírus da gripe aviária pode sofrer mutações e se espalhar mais rapidamente para - e entre - humanos e outros mamíferos.

O governo americano pediu que os pesquisadores não divulguem os detalhes de seu estudo, para evitar que as informações possam ser usadas para a fabricação de armas biológicas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.