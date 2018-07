A manobra de alinhamento manual da cápsula Shenzhou 9 com o módulo Taingong 1 foi exibida ao vivo na TV do país, com grande índice de audiência. A missão também marcou a ida ao espaço de Liu Yang, de 33 anos, piloto da força aérea do país.

A China mandou seu primeiro astronauta ao espaço em 2003. Em 2008, um chinês fez sua primeira caminhada espacial. / AP