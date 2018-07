China detona barragens e prédios danificados

As últimas casas condenadas por danos estruturais provocados pelo forte terremoto na China do dia 12 de maio foram detonadas na quinta-feira pelo Exército chinês. Os militares também dinamitaram represas em vários lagos, como mostram essas imagens transmitidas na sexta-feira pela emissora estatal chinesa CCTV. Violentas explosões sacodiram a cidade de Yingxiu, o epicentro do tremor, para destruir prédios condenados pela Defesa Civil. Soldados também cavaram um canal de 400 metros de comprimento para aliviar a pressão sobre uma barragem de lama e pedras no lago Tangjiashan e vão repetir a operação na represa de Yibadao. A primeira explosão aconteceu na tarde de quinta-feira na represa de Shibangou. Foram usadas três toneladas de explosivos para aprofundar um canal para mudar o curso das águas. A televisão chinesa informou que os militares querem drenar um lago formado por barragens criadas pelo terremoto que estariam ameaçando se romper. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.