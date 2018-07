China diz que acusação dos EUA sobre hackers não tem prova técnica

A declaração aconteceu após a Casa Branca ter dito durante a noite que o governo do presidente Barack Obama tem repetidamente levado suas preocupações sobre ataques digitais aos mais altos níveis do governo chinês, inclusive aos militares chineses.

A empresa de segurança norte-americana Mandiant identificou a Unidade 61398 do Exército da Libertação do Povo, com sede em Xangai, como a força motriz mais provável por trás dos ataques de hackers. A Mandiant disse acreditar que a unidade tenha realizado ataques "sustentados" contra uma ampla gama de indústrias .

O Ministério da Defesa chinês, que já havia negado as acusações, foi mais longe em uma nova declaração, acusando a Mandiant de confiar em dados espúrios.

"O relatório, ao confiar apenas em links de endereços IP para chegar a uma conclusão de que os ataques de hackers partiram da China, carece de prova técnica", disse o ministério em comunicado em seu site.

"Todo mundo sabe que o uso de endereços IP usurpados para realizar ataques de hackers acontece em uma base quase diária", acrescentou.

"Em segundo lugar, ainda não há uma definição clara internacionalmente unificada sobre o que consiste em um 'ataque hacker'. Não há nenhuma evidência legal por trás do relatório subjetivamente induzindo que a concentração diária online (de informações) seja espionagem online."

Como a pirataria online é um fenômeno transnacional, anônimo e escondido por sua própria natureza, é difícil descobrir exatamente onde os ataques se originam, disse o comunicado.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês Hong Lei, perguntado sobre as conversas entre EUA e China a respeito das preocupações norte-americanas com hackers, disse: "A China e os EUA têm mantido comunicação sobre a questão relevante".

A Unidade 61398 fica no bairro de Pudong, polo bancário e financeiro da China, e lá trabalham talvez milhares de pessoas fluentes em inglês, além de programadores e operadores de redes digitais, segundo o relatório da Mandiant.

A unidade, segundo o texto, se apropriou de "centenas de terabytes de pelo menos 141 organizações espalhadas por um conjunto diverso de setores econômico, já a partir de 2006".

A maioria das vítimas estava nos EUA, com números menores no Canadá e Grã-Bretanha. A informação subtraída incluía detalhes sobre fusões e aquisições e emails de funcionários graduados, segundo a empresa.

(Reportagem de Ben Blanchard; Reportagem adicional de Sui-Lee Wee e Huang Yan)