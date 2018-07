China é aplaudida ao citar US$ 6 mi para 'fundo verde' O primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, foi aplaudido em seu discurso ao anunciar o aporte de US$ 6 milhões para um fundo de financiamento de programas de proteção do meio ambiente em países em desenvolvimento. Ao falar do compromisso com o desenvolvimento sustentável em momento de crise global, Jiabao sugeriu que nenhum país está imune aos seus efeitos: "não há continente ou oásis a ser descoberto".