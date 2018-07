China e Grécia estão em debate no BIS Presidentes dos mais importantes bancos centrais do mundo estão reunidos desde ontem, em Basileia, na Suíça, para discutir temas como a crise na Grécia e suas implicações na Europa e a hipótese de existência de uma bolha ligada ao superaquecimento da economia da China. Os debates, que se estendem até hoje, ocorrem na sede do Banco de Compensações Internacionais (BIS). A série de conferências teve início na tarde de ontem, com a reunião do Conselho Diretor do BIS - agora integrado também pelo presidente do Banco Central do Brasil, Henrique Meirelles.