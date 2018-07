China e líderes do leste africano assinam contrato para nova ferrovia

Os acordos foram assinados em Nairóbi na última etapa de uma turnê pela África do premiê chinês Li Keqiang, embora o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, já tivesse assinado o acordo durante a sua visita de estado a Pequim, no ano passado.

"Os custos para transportar nosso povo e nossos bens... através das nossas fronteiras, diminuirá drasticamente", disse Kenyatta durante uma coletiva de imprensa com os líderes chineses e africanos no domingo.

A atual ferrovia, de bitola estreita, que existe no Quênia, foi construída no século 19 e vai apenas até Uganda, enquanto a nova linha, bem mais veloz, foi projetada para ir até Ruanda e Sudão do Sul, e tem o objetivo de reduzir os altos custos de comércio entre as nações do leste africano.

O trabalho nos 609 km do trecho de Nairóbi até Mombasa está previsto para começar em outubro e deverá ficar pronto em março de 2018.

(Por Edmund Blair)