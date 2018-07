China eleva importação de minério do Brasil em 16% em janeiro

O Brasil é o segundo exportador de minério de ferro para a China.

Ao todo, o maior importador global da commodity comprou 59,3 milhões de toneladas, queda de 7 por cento ante dezembro, com as entregas do principal fornecedor, a Austrália, recuando 8,5 por cento, para 26,8 milhões de toneladas.

As importações do insumo da Índia caíram 5 por cento ante dezembro, para 4,49 milhões de toneladas.

Os três importantes produtores de minério forneceram 78,7 por cento das importações totais da China no último mês, ante 74,7 por cento durante o ano de 2011.

As importações de fornecedores menores, como o Irã, caíram 25 por cento ante o mês anterior, para 710,7 mil toneladas.

Operadores disseram mais cedo que provavelmente importariam menos do Irã, em meio a preocupações com as sanções internacionais que poderiam afetar entregas e os pagamentos.

(Reportagem de David Stanway e Ruby Lian)