China ensaia cerimônia de abertura da Olimpíada

A China fez um ensaio na última quarta-feira para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, no estádio nacional, conhecido como Ninho de Pássaro.Um forte esquema de segurança foi armado fora do estádio para manter em sigilo os detalhes da cerimônia de três horas.Mais de 17 mil atores participaram do teste, e os organizadores afirmam que serão realizados mais dois ensaios antes da cerimônia oficial, que será realizada no dia 8 de agosto.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.