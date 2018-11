China espera garantir Oscar para filme com Christian Bale

"The Flowers of War" (As Flores da Guerra, na tradução livre), o indicado chinês para concorrer ao prêmio de melhor filme em língua estrangeira, fala sobre um agente funerário (Bale) que se envolve no Massacre de Nanjing em 1937 e tem que salvar um grupo de jovens estudantes das guerras dos japoneses.

Ele termina se envolvendo com uma cortesã chinesa, encontrando ao mesmo tempo amor e redenção.

O filme, que chega aos cinemas chineses na sexta-feira e nos norte-americanos uma semana mais tarde, mostra os eventos que aconteceram há mais de oito décadas de maneira bastante gráfica.

Para a plateia chinesa, a quase caricatura dos soldados japoneses - que a certa altura se esforçam para encontrar virgens para estuprar - faz parte do que aprendem na escola sobre um evento que continua a envenenar as relações sino-japonesas.

O filme também é repleto de nacionalismo e saturado com o orgulho patriótico típico de como a indústria de filmes chinesa enxerga essa parte sensível da história do país.

Bale, no entanto, diz ser injusto ver o filme como se fosse uma propaganda para o governo.

"É um pedaço da história. Eu com certeza nunca o vi. Acho que seria uma reação um pouco estúpida. Se alguém vier com essa visão, não acho que esteja olhando o filme de perto o bastante," disse ele a jornalistas.

"É muito mais um filme sobre seres humanos e a natureza das respostas de seres humanos à crise, e como isso pode reduzir as pessoas ao comportamento mais animalesco, mas também elevá-las ao comportamento mais nobre que se poderia testemunhar".

Segundo a China, tropas invasoras japonesas massacraram 300 mil homens, mulheres e crianças em Nanjing, então conhecido como Nanking. Um tribunal aliado criado depois da Segunda Guerra Mundial estabeleceu que o total de mortos foi de 142 mil.

Mas alguns historiadores japoneses dizem que o massacre foi exagerado e alguns conservadores chegam a negar que houve um massacre.

As relações sino-japonesas há anos estão há anos ofuscadas pelo o que Pequim diz ser a recusa de Tóquio em admitir as atrocidades cometidas pelos soldados japoneses no país entre 1931 e 1945.