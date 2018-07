China exige que artista dissidente pague US$1,85 mi em impostos As autoridades do fisco de Pequim cobraram do artista dissidente Ai Weiwei, libertado recentemente após mais de dois meses de detenção, o pagamento de 12 milhões de iuanes (1,85 milhão de dólares) em impostos atrasados e multas, disse um amigo de Weiwei nesta terça-feira.