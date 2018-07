China expressa 'fortes preocupações' com gastos militares do Japão O ministro da Defesa da China definiu neste sábado que o plano do governo japonês de aumentar suas despesas militares pela primeira vez em dez anos é muito preocupante para os países da Ásia e do mundo, afirmando que a medida se opõe à política de boa vizinhança dos dois países.