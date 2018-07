China fecha sites com propaganda de sexo e afrodisíacos

A China vai tirar do ar mais de 50 sites da internet por conterem propagandas ilegais sobre sexo e medicamentos afrodisíacos, anunciou a agência de notícias estatal Xinhua nesta quarta-feira. Inspetores do Ministério da Informação encontraram centenas de páginas na rede hospedadas em servidores chineses contendo anúncios sugestivos e de medicamentos para melhorar a performance sexual, informou a agência. Ao todo, o governo suspendeu as operações de 51 sites hospedados em diversas áreas do país. Entre estes, 22 operavam no sudoeste da China, na província de Yunnan. Outros 15 sites estavam baseados no norte e nordeste, nas regiões de Hebei, Shaanxi e Liaoning. As províncias de Zhejiang, no leste, e Fujian, no sudeste, abrigavam juntas outros 14 sites ilegais. Rede limpa O fechamento de páginas contendo propagandas de afrodisíacos e sexo é mais um passo na sistemática política de controle e censura que o governo dedica à Internet e outros veículos de comunicação. Há poucos dias o jornal oficial do governo, o Diário do Povo, informou que uma nova campanha para acabar com a imoralidade está em andamento. A Administração Geral de Imprensa e Publicações (GAPP, em inglês) vai intensificar o monitoramento nos próximos três meses para remover o que considera conteúdo áudio-visual "vulgar" antes do início das Olimpíadas de Pequim, em agosto deste ano. De acordo com o jornal, o material censurado inclui nudez feminina "artística" e o uso de expressões sugestivas como "absolutamente erótico". As empresas notificadas por exibir conteúdo inapropriado terão até o dia 15 de janeiro para retirar do ar o material censurado sob pena de terem de pagar multas ou, em último caso, serem fechadas. Apesar da modernização econômica rápida, a China ainda é conservadora em muitos aspectos. O consumo de produtos pornográficos é proibido oficialmente, mas muitos desobedecem as leis. Somente no ano passado foram apreendidos 149 milhões de publicações não-autorizadas com conteúdo pornográfico no país, informou a Xinhua. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.