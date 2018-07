China finda este ano seu maior oleoduto A construção do oleoduto mais longo da China será concluída até o fim deste ano, informou a agência de notícias estatal Xinhua. O oleoduto estende-se de Lanzhou, na província de Gansu, no norte do país, a Changsha, na província de Hunan, no sul. O projeto inclui uma linha principal e 16 ramificações e tem um comprimento combinado de mais de 3 mil quilômetros. A capacidade de transporte anual será de 15 milhões de toneladas. O maior depósito de produtos petrolíferos do projeto, localizado em Wuhan, com capacidade de armazenar 1,86 milhão de barris, já começou a funcionar, segundo a Xinhua.