China importa 64,2 mi T de minério de ferro em novembro

As importações em outubro haviam caído ao menor nível em oito meses com a redução da demanda das siderúrgicas chinesas em meio a temores sobre a economia global. Medidas de aperto monetário no país também haviam influenciado.

Os preços em novembro se recuperaram após terem caído cerca de 50 dólares por tonelada entre setembro e outubro, com as siderúrgicas voltando ao mercado para repor estoques.

"Os preços caíram tanto que ninguém queria vender - nunca vi o mercado tão quieto antes", disse um operador baseado na cidade portuária de Rizhao.

"Embora as siderúrgicas tenham tido que repor estoques em novembro, ainda não estou otimista sobre dezembro, já que as operações diminuem no inverno. Só podemos esperar que as coisas melhorem no ano que vem", acrescentou.

A produção de aço na China tem diminuído desde o fim de setembro, ficando em 49,88 milhões de toneladas ou 1,66 milhão de toneladas por dia em novembro, menor nível em 14 meses.

Entre fevereiro e setembro, a produção ficou acima de 1,9 milhão de toneladas por dia. Em 2010, a média era de 1,7 milhão de toneladas por dia.

(Reportagem de David Stanway)