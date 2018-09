China inaugura ponte 'gigante' de 36 quilômetros

A China inaugurou uma ponte descrita pelas autoridades locais como a mais longa do mundo sobre o mar, ligando Xangai, um importante centro financeiro e comercial, à cidade portuária de Ningbo. A viagem que levava quatro horas vai ser reduzida para duas horas e meia. A ponte começou a ser construída em 2003 e vai passar agora por uma fase de testes. A estrutura de 36 quilômetros sobre a baía de Hangzhou custou o equivalente a quase R$ 3 bilhões. Pela primeira vez, um projeto deste porte contou com a participação do setor privado, que teria coberto 30% dos custos. A China é a quarta maior economia do mundo e está investindo pesado em infra-estrutura para manter as taxas de crescimento do país altas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.