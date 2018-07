China lança canal de TV internacional em inglês

A agência estatal de notícias da China, a Xinhua, lançou nesta quinta-feira um canal de notícias internacional com programação em inglês 24 horas por dia.

Autoridades do país afirmam que a China Xinhua News Network Corporation (ou CNC World) vai apresentar "uma visão internacional com a perspectiva da China", com "uma visão melhor da China para suas audiências internacionais".

"Vai transmitir notícias de uma forma conveniente e objetiva e será uma nova fonte de informações para audiências globais", afirmou o presidente da Xinhua, Li Congjun, na cerimônia de lançamento do canal em Pequim.

Li acrescentou que o lançamento também é "parte integral" dos esforços da Xinhua para se adaptar ao "rápido crescimento das novas mídias".

O lançamento está sendo visto também como uma tentativa de a China ampliar sua influência na comunidade internacional e contrabalançar as opiniões negativas a respeito do país por parte da imprensa estrangeira.

Pequim mantém o controle sobre a imprensa nacional e com frequência acusa a imprensa internacional de preconceito e de destacar apenas fatos negativos sobre a China.

50 milhões

O diretor da CNC World, Wu Jincai, afirmou à BBC que o novo canal pretende alcançar uma audiência de 50 milhões de telespectadores na Europa, na América do Norte e na África em seu primeiro ano e insistiu que a cobertura da CNC World vai manter a objetividade.

"Somos um canal de notícias, não um canal de propaganda", afirmou.

"A China é um grande país que quer desenvolvimento pacífico e, se tivermos a habilidade de fazer isto, devemos fazer."

A Xinhua já é a maior das empresas de comunicação estatais da China, juntamente com o jornal do Partido Comunista, o Diário do Povo, e o canal CCTV.

De acordo com o editor da BBC para a China Shirong Chen, desde 2008 a Xinhua vinha tentando se transformar de agência de notícias estatal em um império multimídia com acesso direto a audiências chinesas e internacionais.

O governo chinês já vinha despejando milhões de dólares em outros canais de televisão para tentar promover suas próprias mensagens para uma audiência maior.

Em julho de 2009 o canal CCTV começou a transmitir em árabe para tentar alcançar cerca de 300 milhões de telespectadores em 22 países do Oriente Médio e no norte da África.

O canal já estava transmitindo em inglês, francês e espanhol, além de chinês.

Todos os meios de comunicação do país, além de organizações menores e independentes, são controlados pelo governo, diretamente ou por meio de autocensura, por temerem o fechamento pelas autoridades. Frequentemente estes meios sofrem restrições sobre quais notícias podem transmitir. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.