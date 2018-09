China lança selo beneficente para vítimas do tremor

O governo chinês lançou um selo especial para arrecadar fundos que serão destinados às vítimas do terremoto de 8 graus na escala Richter que devastou a província de Sichuan, no sudoeste do país. O selo traz três corações interligados em um fundo vermelho e vale 1,20 yuan (R$ 28), mas está sendo vendido por 2,20 yuan. De acordo com a agência estatal chinesa Xinhua, a partir desta terça-feira 13 milhões de selos estarão a venda até o dia 20 de junho. O governo chinês espera arrecadar US$ 4 milhões e toda verba será doada para as vítimas do terremoto. A China diz já ter recebido US$ 1,5 bilhão em doações para os afetados pelo desastre. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.