China multará empresas de Internet Tencent e Baidu por pornografia, diz Xinhua

A China lançou uma campanha antipornografia em abril como parte de esforços mais amplos para "limpar" a Internet. A medida coincidiu com uma repressão da liberdade de expressão online, que tem se intensificado desde que o presidente Xi Jinping assumiu o poder no começo do ano passado.

A Xinhua informou que plataformas de jogos para dispositivos móveis da Tencent, que é dona de um dos mais populares aplicativos de mensagens móveis na China, a gigante de buscas Baidu e nove outras companhias supostamente estão envolvidas com pornografia, jogos de azar e violência.

O ministério da Cultura disse em comunicado que alguns produtos desafiam "valores morais aceitos".

Porta-vozes da Tencent e da Baidu não responderam a telefonemas no final desta terça-feira na China.

O vice-diretor do departamento de mercado do ministério, Liu Qiang, disse que as somas das multas serão publicadas posteriormente.

"Esperamos que grandes empresas apoiem suas responsabilidades sociais e ofereçam produtos saudáveis, culturais e com qualidade", disse Liu segundo a Xinhua.

(Por Sui-Lee Wee)