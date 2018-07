China pede ao FMI para dar mais poder a mercados emergentes

Os comentários do porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China Hong Lei foram uma crítica indireta aos Estados Unidos, o maior e mais poderoso membro do FMI, onde parlamentares fracassaram na segunda-feira em firmar medidas cruciais de financiamento, apesar de Hong não ter mencionado explicitamente os EUA.

A proposta de orçamento de 1 trilhão de dólares para o governo federal norte-americano não incluiu recursos para o FMI.

O Congresso tem que autorizar o financiamento destinado ao FMI a fim de completar reformas de 2010 que iriam tornar a China o terceiro maior membro do órgão internacional e reorganizar o conselho do FMI para reduzir a predominância da Europa Ocidental.

As mudanças também dariam maior voz a nações como o Brasil e a Índia, refletindo o ímpeto de seu crescimento econômico.

Mas as mudanças tem sido impedidas pela falta de aprovação nos EUA.

"A reforma de participações no FMI é uma importante decisão feita pela organização", disse Hong em coletiva.

"Os membros relevantes da organização devem seriamente implementar a decisão, e honrar e estimular a voz e a representação dos países em desenvolvimento dentro do FMI", acrescentou.

(Reportagem de Sui-Lee Wee, em Pequim, Frank Jack Daniel, em Nova Délhi, e Vincent Lee, em Seul;