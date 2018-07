China pode exigir nome real de usuários para acesso à internet

Uma lei que está sendo discutida esta semana propõe que as pessoas tenham de apresentar seus cartões de identidade emitidos pelo governo ao assinar contratos de telefonia fixa e acesso à internet móvel, segundo jornais estatais.

"A lei deve acompanhar o desenvolvimento da internet para proteger o interesse das pessoas", disse o porta-voz do Partido Comunista em artigo na primeira página do Diário do Povo, reforçando pedidos similares veiculados na mídia estatal na semana passada.

"Só assim a nossa internet será mais saudável, mais culta e mais segura."

Muitos usuários dizem que as restrições têm como objetivo claro amordaçar ainda mais as conversas online muitas vezes mordazes, ruidosas --e talvez mais significativamente, anônimas --, em um país onde a internet oferece uma rara oportunidade para o debate aberto.

Também poderia impedir que as pessoas expusessem a corrupção online, por temor a represálias por parte das autoridades, disseram alguns internautas chineses.

Não ficou claro como as regras seriam diferentes dos regulamentos já existentes, à medida que a mídia estatal forneceu apenas detalhes vagos e, na prática, clientes já têm há muito tempo que apresentar documentos de identidade no momento da assinatura de contratos com provedores de internet.

O governo diz que esse sistema é necessário para evitar que pessoas façam acusações maliciosas e anônimas na internet, e também que muitos outros países possuem regras similares.

(Reportagem de Ben Blanchard e Huang Yan)