China pode permitir grupos privados na telefonia móvel

O Ministério da Tecnologia da Indústria e da Informação chinês disse em comunicado que vai consultar a opinião pública sobre o plano até o dia 6 de fevereiro, o que seria um passo fundamental para a liberalização do maior mercado de telefonia do mundo, com mais de um bilhão de assinantes.

O mercado de telefonia móvel no país tem três operadoras, a China Mobile, a China Unicom (Hong Kong) e a China Telecom, mas apenas cerca de 20 por cento dos assinantes sejam usuários 3G. Os demais usam a tecnologia 2G.

(Por Lee Chyen Yee)