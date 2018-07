China prepara lançamento do Shenzhou-VII com 3 astronautas

O programa espacial da China, terceiro país que levou astronautas ao espaço, acerta os últimos detalhes para o lançamento de sua terceira nave, o Shenzhou-VII, com três tripulantes que realizarão o primeiro "passeio espacial" de um cosmonauta chinês. O lançamento deve ocorrer entre os dias 25 e 30 de setembro. Equipes de resgate marítimo - estabelecidas no caso de a decolagem da nave falhar e os astronautas caírem em alto-mar - fizeram na quarta=feira uma simulação de salvamento na foz do rio Yang Tsé (leste do país), informou a agência oficial Xinhua. Estas equipes "já estão preparados para o lançamento", destacou o vice-ministro de Transporte chinês, Xu Zuyuan, que participou da simulação. O lançamento da Shenzhou VII será feito a partir da base espacial de Jiuquan (província nordeste de Gansu) em um dia ainda não fixado entre 25 e 30 de setembro, dependendo das condições meteorológicas.